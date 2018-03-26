Создатели популярного телесериал «Золотая орда», события в котором заворачиваются в XIII веке на фоне татаро-монгольского ига, не ставили перед собой задачи реконструкции исторических событий, а рассказали несколько пронзительных историй о любви, власти и преодолении себя. Особенно яркими в картине получились женские персонажи. Предлагаем пройти наш тест и узнать, на кого из героинь сериала похожи вы.