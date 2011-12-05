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Наступает Год Дракона, и нам не терпится узнать, что он принесет с собой. Дракон – мифологическое существо, присутствующее в легендах, сказаниях и верованиях, пожалуй, всех народов, населяющих землю. Но если для цивилизации запада Дракон – носитель злой силы, то для людей Востока он – источник мудрости, хранители древних знаний, символ радости и удачи, жизни и роста. По Фен-шуй, каждым человеком управляет одна из 5 стихий: Огонь, Земля, Металл, Вода, Дерево. Так и драконы могут быть Металлическими, Деревянными, Водяными, Огненными, Земляными в зависимости от того, какая стихия преобладает. Наш тест поможет вам определить, каким драконом вы являетесь.