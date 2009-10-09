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Вы знаете, какой вы цветок: роза, тюльпан, гвоздика или, может, эдельвейс? Любой из этих цветов может многое рассказать о главных чертах вашего характера.