Тест. Какой вы цветок?
9 ОКТЯБРЯ 2009 13:21
Вы знаете, какой вы цветок: роза, тюльпан, гвоздика или, может, эдельвейс? Любой из этих цветов может многое рассказать о главных чертах вашего характера?
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Вы знаете, какой вы цветок: роза, тюльпан, гвоздика или, может, эдельвейс? Любой из этих цветов может многое рассказать о главных чертах вашего характера.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!