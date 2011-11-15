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П редставьте, что вы стали вампиром. Что, они не существуют? Кто вам такое сказал? В мире сказок, в мире грез, в мире нашей фантазии бывает все, и из вас может получиться отличный вампир. Только ведь они тоже разные. Есть вампиры-одиночки, кровожадные монстры. Существуют пугливые вампиры, которые выбирают самых слабых людей как жертву. Есть вампиры, которые пьют только кровь животных, отказываясь убивать людей… Каким вампиром станете вы? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте это.