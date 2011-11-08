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Н а свете нет идеальных людей, у каждого есть свои недостатки. Однако главная проблема – наше отношение к ним. Если человек принимает себя таким, какой он есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, то он более спокоен, уверен в себе, не драматизирует неудачи и идет вперед. Тот, кто сосредоточен на своих недостатках, тратит время и силы на переживания, мучается чувством неполноценности, боится предпринимать решительные действия, ибо не уверен в их результате. А как вы относитесь к собственным недостаткам? Ответьте на вопросы нашего теста и определите это.