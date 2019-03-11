Тест: какая знаменитость могла бы сыграть вас в кино?

Вы когда-нибудь думали о том, что ваша жизнь могла бы стать сценарием для фильма с захватывающим сюжетом? Давайте пофантазируем и представим, какая известная актриса смогла бы сыграть вас в кино. Мы выбрали разных звезд кино — дерзких, скромных, неодназначных и не только. Ответьте на несколько вопросов — и узнаете, кто из них ближе всего по духу вам.