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Мало найдется женщин, которые не любят кошек, и, пожалуй, нет ни одной, которая не завидовала бы кошачьей грации, мягкости движений, ловкости, быстроте реакции и хитрости. Согласитесь, почти каждая из нас в мыслях примеряла на себя образ женщины-кошки. И даже если природа не наградила красотой Мишель Пфайффер или Холли Берри, это вовсе не означает, что из нас получились бы кошки хуже. А вот какие бы они были, подскажет тест от Passion.ru.