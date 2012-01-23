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Умение стойко переносить трудности - важнейший жизненный навык. От того, насколько вы умеете собираться в сложной ситуации, влиять на ее, зависит ваша жизнестойкость. Не все люди воспринимают перемены как естественный ход вещей, не все способны быстро адаптироваться к ним.
Мало кто любит риск, однако порой именно он помогает достичь желаемого. Как вы сами переносите трудности? Ответьте на вопросы теста и узнайте это, определив уровень своей жизнестойкости.