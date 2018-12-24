Тест: как вам отметить идеальный Новый год?

Совсем скоро Новый год, а это значит, что уже пора думать о том, как его отметить. Предлагаем вам ответить на несколько вопросов нашего праздничного теста и узнать, какой вариант новогодней ночи идеален именно для вас — судя по вашим желаниям, настроению и тому, как вы провели последние двенадцать месяцев.