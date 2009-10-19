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Внутренний голос - не просто персонаж из анекдотов. Для некоторых он - верный советчик. Тем, кто наделен интуицией, стоит лишь прислушаться к себе, как тут же обнаруживается выход из сложного положения. К удивлению тех, кто во всем полагается исключительно на свой разум. Загляни в наш тест и проверь, умеешь ли ты пользоваться подсказками своего внутреннего голоса.