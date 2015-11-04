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|11
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|Всегда
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|75 %
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|Разрешено
От того, насколько интересен человек, зависит многое – величина круга его общения, отношение к нему со стороны окружающих, возможность получать дополнительные блага и роскошные перспективы и даже полноценность его жизни.
Пройдите наш бесплатный онлайн-тест и узнайте, интересная ли вы личность. Не исключено, что результаты тестирования подвигнут вас на расширение своих горизонтов и убедят в том, что быть интересным человеком гораздо выгоднее, чем скучным обывателем!