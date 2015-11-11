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Способность запоминать то, что происходит с нами и вокруг нас – важная составляющая взаимодействия с миром. И хорошо, если память не дает сбоев. Но если она начинает подводить или человек намеренно не фиксирует ничего, кроме того, что ему, по его мнению, действительно нужно, вероятны самые разные ситуации – от курьезных до весьма неприятных.

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