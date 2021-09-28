Сегодня в 09:00

Тест: эти 12 вопросов без психолога определят, насколько вы счастливы

Определите, что мешает (или помогает) вам достичь гармонии.

Зачастую в вечной гонке за материальными благами, достижениями, карьерными высотами и желанием выделиться из толпы мы забываем о самом главном. Среди всей этой суеты и выполнением каждодневных обязанностей мы не находим время остановиться и подумать, действительно ли мы счастливы или притворяемся? Вопросы нашего теста помогут определить, что влияет на уровень вашего счастья и какие действия стоит предпринять, чтобы изменить жизнь к лучшему.