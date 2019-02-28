Тест: что ваша любимая поза может рассказать о вашем характере

Помните героиню Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», когда она элегантно перекинула ногу на ногу — и какой эффект это произвело на ее собеседника? Ведь если верить психологам, язык тела и жесты говорят о человеке намного больше, чем его слова, поэтому, подключив свою наблюдательность, можно сделать весьма интересные выводы. Мы решили действовать тем же методом и определить, какое впечатление вы производите на окружающих, а точнее — что можно сказать об основных чертах вашего характера. Ответьте на несколько вопросов нашего теста и узнайте, какая вы на самом деле.