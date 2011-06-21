Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
Обратная навигация:Запретить доступ к данным файлам

   Жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, мы сталкиваемся с проблемами и пытаемся решить их различными способами. Нам нужны для этого силы. Хорошо, если вы нашли мощный источник вдохновения в жизни, который дает эти силы, подпитывает вас энергией. Но ведь у разных людей - разные источники вдохновения. Пройдите наш тест и узнайте, что вдохновляет сильнее всего именно вас.