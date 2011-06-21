|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, мы сталкиваемся с проблемами и пытаемся решить их различными способами. Нам нужны для этого силы. Хорошо, если вы нашли мощный источник вдохновения в жизни, который дает эти силы, подпитывает вас энергией. Но ведь у разных людей - разные источники вдохновения. Пройдите наш тест и узнайте, что вдохновляет сильнее всего именно вас.