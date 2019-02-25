Тест: что вам стоит изменить в своей жизни этой весной?

Весна — самое романтичное время года, когда природа обновляется, наступает долгожданное тепло, девушки чаще носят юбки и платья, и кажется, что в самом воздухе пахнет романтикой и новыми начинаниями. За пару дней до весны предлагаем вам пройти наш тест и узнать, что вам стоит поменять в своей жизни в ближайшее время.