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Наступила осень - сезон, когда многие жалуются на пониженное настроение, плохой сон и невеселые мысли. Как с этим бороться? Психологи дают массу советов, но то, что помогает вашей подруге, совершенно не подходит вам - в столь личных вопросах нужен индивидуальный подход. Тест от Passion.ru поможет вам выбрать свой путь к хорошему настроению в сезон дождей и холодов!