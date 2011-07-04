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С частье - это внутреннее состояние, однако нам нужны разные вещи, чтобы его достичь. Мы подчас не понимаем, как удается другим людям быть счастливыми, в то время как нас мучают сомнения, беспокойство, разочарование. Может, мы просто не умеем ценить то, что у нас есть? Или мы до сих пор не знаем, что нам надо в жизни, поэтому никак и не можем стать счастливыми? Пройдите тест и узнайте, что лично вам нужно для счастья.