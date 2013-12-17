Свойственен ли вам комплекс жертвы?

В нашем обществе можно встретить людей, так или иначе страдающих комплексом жертвы. Их часто недооценивают, эксплуатируют и выставляют крайними. И даже смена обстановки не помогает – такие люди словно магнитом притягивают к себе постоянное невезение. А живет ли в вас комплекс жертвы? Это вы сможете узнать, пройдя наш тест.