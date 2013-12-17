Свойственен ли вам комплекс жертвы?
17 ДЕКАБРЯ 2013 12:48
В нашем обществе можно встретить людей, так или иначе страдающих комплексом жертвы. Их часто недооценивают, эксплуатируют и выставляют крайними. И даже смена обстановки не помогает – такие люди словно магнитом притягивают к себе постоянное невезение. А живет ли в вас комплекс жертвы? Это вы сможете узнать, пройдя наш тест.
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В нашем обществе можно встретить людей, так или иначе страдающих комплексом жертвы. Их часто недооценивают, эксплуатируют и выставляют крайними. И даже смена обстановки не помогает – такие люди словно магнитом притягивают к себе постоянное невезение. А живет ли в вас комплекс жертвы? Это вы сможете узнать, пройдя наш тест.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!