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В нашем обществе можно встретить людей, так или иначе страдающих комплексом жертвы. Их часто недооценивают, эксплуатируют и выставляют крайними. И даже смена обстановки не помогает – такие люди словно магнитом притягивают к себе постоянное невезение. А живет ли в вас комплекс жертвы? Это вы сможете узнать, пройдя наш тест.