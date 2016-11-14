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14 НОЯБРЯ 2016 10:15
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Комментарии к статье
4
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Гость15 ноября 2016
Козлы, не работают ваши тесты!
Гость15 ноября 2016
Для кого вы делаете нерабочие тесты?! Кто-то же деньги за это получает!
Гость14 ноября 2016
Аналогично. Нажимаю "Пройти тест" - не работает.
Гость14 ноября 2016
Ссылка не работает.
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