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Новая работа, большая любовь или рутина — что вас ждет этой осенью?

Тест Passion.ru приоткроет завесу тайны

Хотите заглянуть в будущее и понять, какой будет ваша осень? Кто знает, возможно вы встретите свою вторую половинку, получите повышение по службе, поменяете работу, отправитесь в отпуск туда, где еще ни разу не были или вовсе переедете на постоянное место жительства в новую страну. Не бойтесь мечтать, а жизнь подарит возможности и поможет осуществить задуманное. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, что вас ждет в ближайшие три месяца.