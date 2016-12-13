Вопросы: 10 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Запретить доступ к данным файлам

Н аверное, никто не отказался бы жить в согласии с собой, однако не всем это удается. Нас мучают внутренние конфликты. Мы сожалеем о поступках, которые совершили в прошлом, сомневаемся при принятии решений. Наша система ценностей меняется под действием различных событий, под влиянием других людей. Мы хотим наслаждаться своими достижениями, но часто оглядываемся на окружающих и начинаем сомневаться в значимости того, к чему шли и идем. Насколько вы в согласии с собой? Определите это, ответив на вопросы нашего теста.