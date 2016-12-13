|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Наверное, никто не отказался бы жить в согласии с собой, однако не всем это удается. Нас мучают внутренние конфликты. Мы сожалеем о поступках, которые совершили в прошлом, сомневаемся при принятии решений. Наша система ценностей меняется под действием различных событий, под влиянием других людей. Мы хотим наслаждаться своими достижениями, но часто оглядываемся на окружающих и начинаем сомневаться в значимости того, к чему шли и идем. Насколько вы в согласии с собой? Определите это, ответив на вопросы нашего теста.