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|11
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|Всегда
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|75 %
|Обратная навигация:
|Разрешено
Кто-то привык все делать самостоятельно и не рассчитывать на помощь окружающих, а кто-то и шагу не может ступить без советов и содействия. Есть и те, кто грамотно пользуется своим потенциалом и при этом не пренебрегает тем, что ему могут дать другие люди.
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