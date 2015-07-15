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Кто-то привык все делать самостоятельно и не рассчитывать на помощь окружающих, а кто-то и шагу не может ступить без советов и содействия. Есть и те, кто грамотно пользуется своим потенциалом и при этом не пренебрегает тем, что ему могут дать другие люди.

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