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Мы, девушки, любим фантазировать на эротические темы, и нередко предметом наших сексуальных грез становятся знаменитости. Кто-то - из-за своего образа, который соответствует нашим представлениям о поведении мужчины, кто-то привлекает определенной внешностью, а кто-то просто чертовски обаятелен. Пройдите наш шуточный тест и определите, какой актер является вашей эротической мечтой.