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Когда пользователь регистрируется на различных форумах, в социальных сетях, Skype, IСQ и т.д., ему предлагают выбрать себе аватар – изображение, которое наилучшим образом отражает его характер, мировоззрение и внутреннее состояние. И тогда у пользователя возникает вопрос: «А как лучше и точнее отразить свой психологический портрет? Какой аватар мне подойдет?»

Если вы хоть раз задавались такими вопросами, предлагаем пройти наш тест и выбрать себе удачный аватар для нашего форума.