Какое имя вам подходит

Мы получаем имя в дар от родителей и мирно сосуществуем с ним всю жизнь. Но иногда нас точит червячок сомнения: а что было бы, если меня назвали бы другим именем? Пройдите наш тест и разберитесь, мешает ли вам ваше имя или помогает. А может, вы с ним – идеальные партнеры?