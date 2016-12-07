Какое имя вам подходит
7 ДЕКАБРЯ 2016 13:47
Мы получаем имя в дар от родителей и мирно сосуществуем с ним всю жизнь. Но иногда нас точит червячок сомнения: а что было бы, если меня назвали бы другим именем? Пройдите наш тест и разберитесь, мешает ли вам ваше имя или помогает. А может, вы с ним – идеальные партнеры?
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Мы получаем имя в дар от родителей и мирно сосуществуем с ним всю жизнь. Но иногда нас точит червячок сомнения: а что было бы, если меня назвали бы другим именем? Пройдите наш тест и разберитесь, мешает ли вам ваше имя или помогает. А может, вы с ним – идеальные партнеры?
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!