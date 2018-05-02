ТестыВаше мнениеВыбери лучшее!Диеты и фитнесДом и хоббиЗдоровьеКарьера и деньгиКрасота и стильКулинарияОтношенияПознай себяРазноеПознай себяСегодня в 00:00Тест: какая из ваших чакр доминирует?КомментарииВ духовных практиках индуизма чакра — это средоточие энергий, перетекающих в теле человека. Их семь. Каждая отвечает за определенный набор качеств. В основном — моральных (речь ведь идет о тонком теле), но и на состояние здоровья они могут влиять.В разных возрастах и на разных жизненных этапах могут включаться и доминировать разные чакры. Давайте проверим, какая сейчас наиболее активна у вас?Фото: ShutterstockТегиТестЕще по темеТест: кем вы были в прошлой жизни?Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способностиТест: насколько развита ваша интуицияПопулярноеGroupОбсуждаемоеЖизнь взаймы: 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головойОбои для рабочего стола от Passion.ru: май 2018Принц Гарри растрогал принца Уильяма неожиданной просьбойВ Сети обсуждают «эксклюзивное платье» Ольги Бузовой за 5 миллионовТест: кем вы были в прошлой жизни?Маша Распутина обидела Ольгу БузовуSearchВыбор редакцииТест: без какого бьюти-продукта вам не обойтись этим летом?5 процедур в гинекологии, от которых страдали наши мамыСекреты бранча, которые необходимо знать каждому9 грязных мест в доме, о которых забывают даже чистюлиВидео дняСамые откровенные и горячие роли невесты принца Гарри — Меган МарклГороскоп