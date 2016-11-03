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Дружба украшает нашу жизнь. Но бывает и так, что она начинает выставлять нас в невыгодном свете в других сферах жизни. Пройдя этот тест, вы поймете, стоит ли приглашать подругу вместе потанцевать в клубе, прогуляться в кино, провести совместный отпуск, или же лучше держаться в стороне от подруг, когда дело касается потенциально романтических ситуаций.