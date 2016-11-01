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Приближается новый учебный год, и многие родители уже сейчас с ужасом думают, что снова придется заставлять своих чад учиться. Однако основной массы проблем можно избежать, если правильно мотивировать ребенка, то есть если четко обозначить, ради чего он должен ходить в школу и делать уроки.

Пройдите наш тест и узнайте, чем можно стимулировать именно вашего ребенка, чтобы подогреть его интерес к школе и без криков заставить выполнять школьные задания.