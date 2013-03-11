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Психика человека предполагает собой его взаимодействие с окружающим миром. Посредством этого «инструмента» мы воспринимаем информацию, выражаем эмоции, субъективные ощущения; это основа менталитета и своего рода рефлексия организма на внутренние и внешние раздражители.

Здоровый ум – залог здоровья всего организма, эта непреклонная истина давно имеет место в наших умах. Есть ли у вас проблемы с психикой и какие психологические проблемы мешают вам нормально жить, вы узнаете, пройдя наш тест.