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Недавние исследования ученых доказали сам факт существования ауры, и мы уже рассказывали об этом на Passion.ru. Аура – эфемерная, астральная оболочка нашего тела. У нее есть основной цвет, а есть оттенки, которые говорят о настроении и самочувствии. Постоянный цвет ауры отражает нашу сущность, черты характера и может рассказать, несем ли мы в себе добро и свет или зло и темноту.

Пройдите наш тест и узнайте, какой основной цвет имеет ваша аура. Постарайтесь выбирать те качества, которыми на самом деле обладаете, а не «рисуете» человека, которым хотите быть или казаться.