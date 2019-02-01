Что вы знаете о Дне сурка?

2 февраля – День Сурка. По народным поверьям, в этот день сурок выходит из своей норки и, если погода солнечная, он видит тень, которую отбрасывает. Считается, что сурка это пугает, и он снова прячется в нору – в этом случае зима продлится еще шесть недель. Если же погода пасмурная, то тени сурок не видит, и это означает, что весна скоро наступит. В честь сурка-метеоролога принято устраивать народные гуляния, ходить в кафе и пересматривать «День сурка». Может ли День сурка удивить вас чем-то новым? Проверьте себя!