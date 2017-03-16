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Весной всегда хочется что-то изменить в жизни. Появляются новые желания и амбиции, ставятся сложные цели и задачи. Наше настроение целиком и полностью зависит от того, насколько мы удовлетворены своим существованием, к тому же часто появляется какое-то внутреннее беспокойство – мы боимся чего-то не успеть, что-то упустить, о чем-то не догадаться. В общем, 3 весенних месяца – время, будоражащее воображение, пора великих начинаний.
Пройдите наш тест и узнайте, что вам стоит поменять в своей жизни этой весной для того, чтобы она стала лучше, ярче и интереснее.