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Наши вещи могут многое рассказать о нас. Их выбор отражает наши жизненные ценности, подход к решению проблем, личностные качества. Косметичка - это то, без чего не может обойтись ни одна женщина. Заглянем внутрь: что там лежит? Как к вам попали эти косметические средства, долго ли вы их используете? Ответьте на вопросы теста и узнайте, что содержимое косметички может сказать о вашей личности.