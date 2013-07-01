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На свете нет ни одного человека, который не знает, что такое страх. Одни боятся высоты, другие впадают в панику, когда на них пристально смотрят, а третьи очень боятся одиночества. Страхи у каждого свои...

Хотите узнать, живет ли в вас страх? А если живет, то какой? Чего вы боитесь по-настоящему? Предлагаем вам пройти тест, подготовленный для вас Passion.ru.

Важно: помните, что работа со страхами – это всегда работа с нашим подсознанием. А потому вопросы, включенные в этот тест, могут вызвать у вас самые разнообразные чувства. Не удивляйтесь неожиданным вопросам и отвечайте максимально честно.