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Отношения звездных пар всегда находятся под пристальным вниманием людей всего мира. Конечно, иногда союзы знаменитостей распадаются, но есть и такие, которые существуют уже довольно длительное время, - у подобных звездных пар вполне можно поучиться сохранять нежные отношения даже в самых экстримальных условиях. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, на какую звездную семью более всего похож ваш брак!