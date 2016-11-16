|Вопросы:
|15
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Отношения звездных пар всегда находятся под пристальным вниманием людей всего мира. Конечно, иногда союзы знаменитостей распадаются, но есть и такие, которые существуют уже довольно длительное время, - у подобных звездных пар вполне можно поучиться сохранять нежные отношения даже в самых экстримальных условиях. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, на какую звездную семью более всего похож ваш брак!