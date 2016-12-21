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Многие словари русского языка утверждают, что стерва – это женщина с яростным характером или женщина с неудавшейся судьбой. Но все меняется, и сегодня стервозную женщину считают символом женского могущества. С одной стороны она уверена, удачлива, решительна, изящно и эффектно добивается своего, с другой – цинична и разборчива в отношениях.

Мужчины такую женщину не пропускают – настолько она загадочна и непредсказуема. О ней говорят в кулуарах, решают, как понравиться, как завоевать расположение, ей с радостью отдают средства, силы, время и чувства.

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