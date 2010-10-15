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П о статистике, оральным сексом занимается 91% пар. Причем большинству доставляет удовольствие как дарить, так и принимать эти ласки. Но можете ли вы сказать, что в оральном сексе для вас не осталось ничего тайного, что все давно известно? Ответьте на вопросы викторины Passion.ru и узнайте, насколько полны ваши знания об оральном сексе! Быть может, вам есть, к чему стремиться?