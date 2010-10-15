Вопросы:9
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
Обратная навигация:Запретить доступ к данным файлам

   По статистике, оральным сексом занимается 91% пар. Причем большинству доставляет удовольствие как дарить, так и принимать эти ласки. Но можете ли вы сказать, что в оральном сексе для вас не осталось ничего тайного, что все давно известно? Ответьте на вопросы викторины Passion.ru и узнайте, насколько полны ваши знания об оральном сексе! Быть может, вам есть, к чему стремиться?