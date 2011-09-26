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Поцелуй – это одна из самых приятных и… полезных вещей на свете. Всего нескольких поцелуев сразу после пробуждения способны создать романтическое настроение на целый день. Поцелуи снижают уровень стресса, улучшают концентрацию внимания и благотворно влияют на мыслительные способности. Поцелуи стимулируют весь организм и даже могут предотвращать болезни!
Большинство людей знают о поцелуях очень немного, а, между тем, с ними связано немало интересных фактов. Проверьте, насколько глубоки ваши познания в том, что касается поцелуев!