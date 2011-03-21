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К ак известно, мужчины очень озабочены размерами и функциональностью своего «мужского достоинства». Однако женщинам эта тема тоже не чужда - ведь именно им регулярно (надеемся, что регулярно) приходится иметь дело с этой частью мужского тела… Правильно ли вы понимаете, как функционирует мужской орган, не стали ли вы жертвой какого-либо из популярных заблуждений? В этом поможет разобраться новая викторина Passion.ru!