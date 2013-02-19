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Кто вы: классический гетеросексуал, бисексуал или гомосексуал? Каких отношений вам подсознательно хочется на самом деле? С помощью этого теста вы сможете определить свою истинную сексуальную ориентацию.