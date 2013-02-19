Ваша сексуальная ориентация
19 ФЕВРАЛЯ 2013 06:34
Кто вы: классический гетеросексуал, бисексуал или гомосексуал? Каких отношений вам подсознательно хочется на самом деле? С помощью этого теста вы сможете определить свою истинную сексуальную ориентацию.
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Кто вы: классический гетеросексуал, бисексуал или гомосексуал? Каких отношений вам подсознательно хочется на самом деле? С помощью этого теста вы сможете определить свою истинную сексуальную ориентацию.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!