Ваш тип мужчин

На первом свидании все мужчины хотят казаться нам душками. Ох, как это мешает правильному выбору! И лишь при дальнейшем рассмотрении оказывается, что выбранный партнер совсем вам не подходит. Обидно, ведь упущено столько времени, потрачено столько нервов. Как же перестать ошибаться? Давайте попробуем определить, какой тип мужчины ваш.