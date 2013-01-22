Умеете ли вы любить?

Кто-то любит один раз и всю жизнь, а кто-то порхает из одного романа в другой, не особо задумываясь о том, какие чувства испытывает к очередному партнеру. Есть и те, для кого состояние влюбленности – непременное условие гармоничного существования. Пройдите наш тест и узнайте, умеете ли вы любить.