Умеете ли вы любить?
22 ЯНВАРЯ 2013 11:07
Кто-то любит один раз и всю жизнь, а кто-то порхает из одного романа в другой, не особо задумываясь о том, какие чувства испытывает к очередному партнеру. Есть и те, для кого состояние влюбленности – непременное условие гармоничного существования. Пройдите наш тест и узнайте, умеете ли вы любить.
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Кто-то любит один раз и всю жизнь, а кто-то порхает из одного романа в другой, не особо задумываясь о том, какие чувства испытывает к очередному партнеру. Есть и те, для кого состояние влюбленности – непременное условие гармоничного существования. Пройдите наш тест и узнайте, умеете ли вы любить.
прочитали? оцените статью!
дайте оценку статье по пятибальной шкале
Спасибо за голос!