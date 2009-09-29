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Тест. Жизнь после развода: готовы ли вы к новым отношениям?
29 СЕНТЯБРЯ 2009 15:07
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Комментарии к статье
7
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Гость7 февраля 2017
Гость13 октября 2013
наверное так и есть!
Гость29 мая 2013
Спасибо,точно про меня
Гость7 декабря 2010
Даже не знаю?! У меня уже появился новый роман.
Гость4 августа 2010
100% попадание...........
Гость11 апреля 2010
хрень полная. я уже в новых отношениях, а про бывшего мужа не вспоминаю вообще)))))))))).мы остались друзьями)))). все очень индивидуально.
Гость16 декабря 2009
Спасибо! Очень дельные советы!
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