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Наша жизнь и опасна, и трудна… Подчас мы вынуждены действовать жестко, решительно, делать весьма сложный выбор. Со временем смиряемся с пониманием, что не все задуманное имеет право на воплощение в реальности. Нередко мы испытываем разочарование, но не перестаем мечтать, хотя и не хотим признаваться в этом другим людям, чтобы не выглядеть в их глазах слабыми и беззащитными. Нам не хватает в жизни романтики, но мы храним ее в своем воображении, сердце, душе. Ответьте на вопросы нашего теста и определите свою романтическую мечту.