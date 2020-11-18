Тест: узнайте, сколько лет продержится ваш союз с партнером

Некоторые всезнающие родственники уже на свадьбе предрекают семье тот или иной срок. Что любопытно, нередко эти прогнозы сбываются, ведь со стороны видно, как партнеры друг к другу относятся, схожи ли они по темпераменту и характеру. Пройдите наш тест и узнайте, сколько психологи отводят вашему союзу. И помните, работая над отношениями и развиваясь, мы меняем действительность вокруг.