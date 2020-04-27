Тест: узнайте, насколько вы совместимы с партнером

Согласитесь, что чем дольше длятся ваши отношения с партнером, тем больше вы задаетесь вопросом: «Подходим ли мы друг другу или нужно обратить внимание на более подходящего человека?». Иногда со стороны кажется, что у вас гармоничный и крепкий союз, хотя вы понимаете, что это совершенно не так и вы просто терпите своего избранника по тем или иным причинам. Или, наоборот. Глядя на некоторых влюбленных, создается ощущение, что у них нет ничего общего, хотя сами они чувствуют себя абсолютно счастливыми и не даже не думают о расставании. Пройдите наш тест и узнайте, а насколько вы совместимы со своей второй половинкой?