Тест: узнайте, какой сценарий 14 февраля будет для вас идеальным

Вы любите 14 февраля и ждете романтики? Или заранее знаете, как пройдет этот день, потому что сами его планируете для вас двоих? А может, у вас сейчас нет рядом любимого человека? Какой бы вариант ни был, пройдите наш тест, чтобы лучше узнать себя и понять, какого праздника вы хотите на самом деле.