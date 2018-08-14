Тест: тиран или наставник — кто вы для своего ребенка?

Даже самые строгие родители надеются, что ребенок их любит и считает ближайшим другом. Но в подростковом возрасте (а иногда и раньше) дети начинают озвучивать, как все обстоит на самом деле. Пройдите наш тест, чтобы узнать, как ребенок воспринимает ваше отношение к нему.