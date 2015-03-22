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Для кого-то ссора и даже предательство – всего лишь повод нахмуриться, немного погрустить и пойти дальше, как ни в чем не бывало, сохранив при этом связь с тем, кто стал причиной негативных эмоций. А кто-то и обычные, но чрезмерно эмоциональные слова, сказанные в запале, воспринимает как смертельное оскорбление и разрывает всяческие отношения с обидчиком.

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